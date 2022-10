Zakazany owoc odc. 88. Zeynep i Dundar zostają parą. Streszczenie odcinka [28.10.22]

Zakazany owoc odc. 88. Streszczenie

Zeynep i Dundar umawiają się, że będą parą, by dopiec Alihanowi. Ender namawia Yildiz, by wykorzystała Irem do wrobienia Kemala. Zehra i Kemal ostatecznie dogadują się co do ślubu. W czasie zamieszania przed firmą, Halit dowiaduje się, że Zeynep jest z Dundarem, synem starego znajomego.