Zakazany owoc odc. 99. Kompromitujące nagranie. Streszczenie odcinka [17.11.22]

Zakazany owoc odc. 99. Streszczenie

Trener na siłowni robi podchody do Yildiz. Ender jest wściekła z powodu straty nagrania kompromitującego Yildiz. Erim w towarzystwie Canera zapuszcza się do domu Argunów, by udobruchać Lilę. Ender godzi się na wyjazd Erima do Londynu.