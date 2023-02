ZAKAZANY OWOC odcinek 165, 166, 167. Halit oskarża Kayę o zdradę. Streszczenia kolejnych odcinków serialu "Zakazany owoc" 17.02.23 an

165. odcinek serialu Zakazany owoc będzie można obejrzeć w poniedziałek 27 lutego. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15. Odcinek potrwa około 45 minut. Zakazany owoc Zobacz galerię (6 zdjęć)

Zakazany owoc. Halit bezskutecznie namawia Yigita do unieważnienia małżeństwa. Potencjalny inwestor stawia wygórowane warunki, ale Ender nie chce się im podporządkować. Yildiz odnajduje Laylę i przygotowuje plan jej ucieczki od męża. Yigit zakrada się do Lili, lecz ona nie chce z nim rozmawiać. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Zakazany owoc".