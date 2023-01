Zakazany owoc. Przeczytaj streszczenia kolejnych odcinków serialu "Zakazany owoc" [145-147] 31.01.23

Zakazany owoc odc. 150. Przedwczesny poród Yildiz. Streszczenie odcinka [06.02.23]

Sahika usiłuje przekonać Halita, że Yildiz nie do końca jest wierna prawdzie i próbuje go przekabacić na swoją stronę. Mężczyzna nie wie już, w co ma wierzyć....