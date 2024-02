Zakopane oddaje cześć gen. bryg. Borucie-Spiechowiczowi. Ten, który nawoływał "uczcie się żyć pospołu z myślą o Polsce"

"Wzywam was... w imię miłości, a nie nienawiści"

Obchody rocznicowe w Zakopanem

Wojskowe życie

Mieczysław Boruta-Spiechowicza urodził się w Rzeszowie, był 15. dzieckiem swoich rodziców Anieli i Stanisława. Gdy miał 9 lat rodzina przeprowadziła się do Warszawy. Tam chodził do szkoły, został harcerzem. Na studia wyjechał do Belgii do Akademii Handlowej w Antwerpii, gdzie wstąpił do Związku Strzeleckiego. Rok później wybuchła I wojna światowa przyjechał do Krakowa. W 1914 wstąpił do Legionów Polskich. Od listopada 1918 służył w odrodzonym Wojsku Polskim. Za udział w bitwie pod Grannem otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari. W okresie międzywojennym jako publicysta wojskowy przygotowywał materiały wykorzystywane do szkolenia młodszej kadry oficerskiej.