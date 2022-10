Zakopane. Selekcjoner Czesław Michniewicz ogłasza kadrę na piłkarski mundial w Katarze NA ŻYWO

Zakopane. Ogłoszenie kadry na piłkarski mundial w Katarze NA ŻYWO

Do Kataru poleci 26 piłkarzy, ich nazwiska Czesław Michniewicz ma ogłosić najpóźniej do 14 listopada, taki termin wyznaczyła FIFA. Z naszych informacji wynika, że w przypadku Polski nastąpi to jednak trzy-cztery dni wcześniej. Taki plan ma selekcjoner, który 14 listopada zbierze kadrę w Warszawie. Dwa dni później, 16 listopada, drużyna narodowa rozegra na Stadionie Narodowym towarzyski mecz z Chile, a na drugi dzień wyleci do Dohy. Pierwszy mecz w grupie C, z Meksykiem, odbędzie się 22 listopada. Kolejnymi rywalami Biało-Czerwonych będą Arabia Saudyjska (26 listopada) i Argentyna (30 listopada).