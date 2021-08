Zalało powiat krakowski. Walka z żywiołem zaczęła się nocą. Rzeki wystąpiły z brzegów, zalane drogi, domy, uprawy

Mieszkańcy powiatu krakowskiego w tym roku byli zalewani po kilka razy. Największe problemy zaczęły się około 21 w czwartek 5 sierpnia 2021 r. w gminie Zielonki. Białucha wystąpiła z brzegów. Strażacy nie nadążali z pompowaniem wody. Droga wojewódzka nocą była kompletnie zalana na długim odcinku. Centrum zielonek pływało, woda stała pod Urzędem Gminy Zielonki.

Już szósty raz w tym roku zalewa nasza gminę. Ludzie bronią się przed zbiornikami retencyjnymi, ale sytuacja pokazuje, że ich powstanie jest konieczne - mówi Bogusław Król, wójt gminy Zielonki.

Niemal wszystkie jednostki strażackie pod Krakowem były gotowe do pracy. Jedne walczyły z woda w swoich terenach dysponowano do sąsiednich wiosek lub do Krakowa. Zlewane miasto wspierały jednostki z gminy Czernichów np. Wołowice oraz z gminy Krzeszowice m.in. OSP Tenczynek.