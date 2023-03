Zaloguj się do zdrowia dzięki Internetowemu Kontu Pacjenta

Na Internetowym Koncie Pacjenta przejrzysz wystawione e-recepty i e-skierowania, złożysz wniosek o EKUZ czy wypełnisz ankietę programu „Profilaktyka 40 PLUS”. Z tego narzędzia korzysta już 17 milionów Polaków.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) jest miejscem, gdzie są gromadzone wszystkie najważniejsze informacje związane z naszym zdrowiem. Bezpłatna aplikacja, dostępna za pośrednictwem strony internetowej www.pacjent.gov.pl, umożliwia szybki i wygodny wgląd w dokumenty związane z leczeniem, ułatwia również załatwianie formalności związanych z opieką medyczną. Dzięki Internetowemu Kontu Pacjenta z domowego fotela przejrzysz swoje e-recepty – wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi dawkowania leków, e-skierowania np. na konsultację u lekarza specjalisty, e-zwolnienia oraz historię wizyt w przychodniach czy szpitalach i pomocy medycznej sfinansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Z jego pomocą złożysz wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), a w razie potrzeby wybierzesz lub zmienisz lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej. Internetowe Konto Pacjenta ułatwia również kontrolę nad zdrowiem bliskich, którymi się opiekujesz. Za jego pośrednictwem możesz uzyskać dostęp do historii leczenia dziecka do 18. roku życia i każdej osoby, która cię do tego upoważniła. Dzięki temu w łatwy sposób sprawdzisz np. dawkowanie leku zapisanego bliskiemu seniorowi podczas wizyty u specjalisty i w prosty sposób wykupisz w aptece zalecone medykamenty.

Wszystkie osoby po 40. roku życia w IKP znajdą również ankietę programu „Profilaktyka 40 PLUS”. Dzięki rządowemu programowi każdy Polak w wieku 40 lat i więcej może wykonać bezpłatny pakiet badań pomocnych przy wczesnym rozpoznawaniu chorób cywilizacyjnych, np. cukrzycy czy schorzeń kardiologicznych. Żeby skorzystać z tej możliwości, należy wypełnić kwestionariusz w IKP, poczekać na wygenerowanie skierowania i zgłosić się na badania do wybranej placówki realizującej program. W skład pakietów „Profilaktyki 40 PLUS” wchodzą m.in. badanie PSA dla mężczyzn, badanie ogólne moczu, badanie poziomu cholesterolu, morfologia krwi czy badanie poziomu glukozy we krwi.

mojeIKP w telefonie

Z myślą o jeszcze łatwiejszym dostępie do istotnych informacji zdrowotnych powstała bezpłatna aplikacja mobilna mojeIKP, którą można zainstalować na telefonach i tabletach z systemem Android lub iOS. Daje ona dostęp do wybranych funkcji Internetowego Konta Pacjenta, m.in. e-recept, e-skierowań czy historii leczenia.

Dzięki aplikacji wykupisz lek w aptece bez konieczności podawania farmaceucie numeru PESEL – wystarczy pokazanie kodu QR; ustawisz przypomnienia o przyjmowanych medykamentach, by nie pominąć kolejnej dawki i udostępnisz swoje dane medyczne bliskim osobom oraz wybranym medykom. MojeIKP to także profilaktyka. Znajdziesz tam program treningowy od NFZ „8 tygodni do zdrowia”, krokomierz sprawdzający liczbę kroków wykonanych danego dnia, co miesiąc nowy quiz testujący wiedzę o zdrowym odżywianiu oraz dostęp do portalu Diety NFZ. Dodatkowo częścią aplikacji jest także zakładka „Pierwsza pomoc” ułatwiająca niesienie ratunku, gdy jesteś świadkiem wypadku, udaru czy zawału serca.

IKP dla każdego

Internetowe Konto Pacjenta ma każdy z nas. Nie trzeba go już zakładać, wystarczy się do niego zalogować. Można to zrobić za pomocą profilu zaufanego, poprzez konto internetowe w jednym z wybranych banków lub posługując się e-dowodem osobistym. Szczegółowe informacje dotyczące Internetowego Konta Pacjenta są dostępne na stronie www.pacjent.gov.pl.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!