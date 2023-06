Zamek Tenczyn czynny codziennie! Od czerwca poszerzyła się oferta turystyczna tej twierdzy Barbara Ciryt

Zwiedzanie zamku Tenczyn w Rudnie od czwartku, 1 czerwca, jest możliwe siedem dni w tygodniu. Dotychczas - od wczesnej wiosny do końca maja - zamek był otwierany dla zwiedzających tylko w weekendy i święta. Latem to się zmienia. Operator ruchu turystycznego, czyli Fundacja New Era Art zaprasza do zwiedzania codziennie.