Zamek Tenczyn z niezwyczajnymi widokami. Bramy okazałej warowni znów otwarte dla turystów. Inauguracja sezonu

W sezonie letnim - w soboty, niedziele i święta bramy zamku są otwierane od godz. 10 do 18. O równych godzinach zwiedzanie jest możliwe z przewodnikami, którzy opowiadają niezwykłe historie tej budowli posadowionej na wulkanie, nazywanym Górą Zamkową (siega 411 m n. p.m.) To najwyższe wzgórze Garbu Tenczyńskiego.

Burzliwa historia zamku

A pierwsze wzmianki o zamku są z XIV wieku. Wówczas drewniany zamek wybudował tu kasztelan krakowski Nawój z Morawicy. Ty rycerz i doradca króla Władysława Łokietka, który nadał Nawojowi te ziemie, na których zbudował on zamek. Ale część murowana zamku to już dzieło Jędrzeja, syna Nawoja.

Dzieje zamku są burzliwe. Legendy głoszą, że tu byli przetrzymywani jeńcy po bitwie pod Grunwaldem. Jedna z z baszt nazywana jest Bastą Grunwaldzką. A historyczne informacje mówią o tym, jak do zniszczenia zamku przyczynili się Szwedzi, którzy przez rok oblegali zamek. Stoczyli bitwę z obrońcami tej twierdzy. A to przez rozpuszczoną plotkę, że insygnia koronne i skarby Polskie zostały tutaj ukryte. Tymczasem były one w Starej Lubowli. O tych czasach opowiadają rekonstruktorzy, którzy co roku zbierają się na zamku, żeby zainscenizować wielkie widowisko - bitwę zwana obroną Tenczyna przed Szwedem.