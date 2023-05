Zamek w Dobczycach zainaugurował sezon 2023. Te atrakcje przyciągają turystów! Oferta na wiosnę i lato

To nie koniec zmian na wzgórzu i na zamku. Podczas oficjalnego otwarcia sezonu turystycznego prezes dobczyckiego oddziału PTTK Marek Gabzyl poinformował, że gmina Dobczyce, z którą PTTK współpracuje, złożyła do Polskiego Ładu wniosek o dofinansowanie inwestycji o wartości ok. miliona złotych. Chodzi o zlikwidowanie blaszanego dachu zamku i zastąpienie go specjalną membraną, a ponadto nadbudowę nad jedną z zamkowych sal.

W czasach swojej świetności dobczycki zamek gościł wielu monarchów. Jak możemy przeczytać w monografii Dobczyc, odwiedzili go Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, Jadwiga i Władysław Jagiełło. Potem, za panowania Kazimierza Jagiellończyka Jan Długosz uczył tu królewskich synów. Był gotycką twierdzą, potem renesansową rezydencją z ponad 70 pomieszczeniami. Niewiele jest w regionie miast tej wielkości do Dobczyce, które mogą się pochwalić obiektem z taką historią.

Na wzgórze zamkowe w Dobczycach przyciągają jednak nie tylko zamek i jego historia. Dodatkowym, niekwestionowanym walorem jest jego położenie nad brzegiem Zalewu Dobczyckiego i sąsiedztwo korony zapory, po której można spacerować teraz (od 1 maja) już codziennie. Bramy, zarówno te od ul. Góra Jałowcowa i ul. Braci Kowalskich (dawna ul. Budowlanych) jak i od strony zamku (kładki) są otwarte od godz. 11 do 21. I tak ma być do końca wakacji.

Oddana w ubiegłym roku do użytku kładka pieszo-rowerowa połączyła wzgórze zamkowe oraz koronę zapory przez co jeszcze chętniej są one odwiedzane.

Nie brakuje też chętnych do spacerowania również oddaną w ubiegłym roku do użytku ścieżką z niezapomnianym widokiem na Zalew Dobczycki, pasmo Glichowca oraz najwyższe szczyty Beskidu Średniego.

Pod wrażeniem obydwu tych inwestycji i tego jak zmieniło się w ostatnich latach wzgórze zamkowe są państwo Rapaczowie z Dobczyc. Pan Zbigniew szczególnie chwali połączenie wzgórza z koroną zapory. Często korzysta z kładki, także na rowerze, która umożliwia zrobienie pętli po mieście.

Pani Małgorzata dodaje, że także park miejski jest magnesem przyciągającym zarówno mieszkańców jak i turystów. Tych ostatnich, jak mówią oboje, zdecydowanie przez ostatnie lata w Dobczycach przybyło i nadal przybywa.