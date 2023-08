Zamieszanie w klasie okręgowej Kraków. Po wycofaniu się Słomniczanki są zmiany w grupach, wraca Zielonka Wrząsowice

W trzech grupach klasy okręgowej Kraków zespoły czasami zmieniają miejsce gry. Piast formalnie został zdegradowany z grupy II, ale potem wrócił na ten szczebel, bo po zakończeniu poprzedniego sezonu z grupy III wycofała się Puszcza II Niepołomice. Zespoły ze wszystkich tych krakowskich lig traktowane są "zbiorczo", wołowiczanie zajęli więc wolne miejsce, zgodzili się na występy w grupie wielicko-myślenickiej (w 1. kolejce w sobotę mieli podjąć Tempo Rzeszotary).

Rezygnacja "w ostatniej chwili" Słomniczanki (co smutne, drużyna nie przystąpi do rozgrywek po wycofaniu się w połowie sezonu z IV ligi) zmieniła jednak wszystko. W trybie ekspresowym Piast przeniesiony został do grupy I (olkusko-podkrakowskiej), w III zastąpił go inny spadkowicz - Zielonka Wrząsowice (z kolei w klasie A Myślenice będzie za nią grał Lubomir Wiśniowa). Zespół z Wrząsowic w 1. kolejce ma podjąć Tempo Rzeszotary.