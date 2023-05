Zamkną część ulicy w centrum Krzeszowic. Trwa remont na drodze powiatowej

Wymieniana będzie podbudowa drogi. Wybrana zostanie stara warstwa konstrukcyjna drogi na głębokość 70 cm i wykonana nowa konstrukcja. Prace te potrwają przez około miesiąc.

- Po rozebraniu warstwy bitumicznej nawierzchni i wykonaniu odkrywek podbudowy okazało się, że wymienić trzeba więcej podbudowy niż pierwotnie zakładano. Konieczna będzie stabilizacja gruntu, następnie wykonanie warstwy z kruszywa i podbudowy bitumicznej. Na tak przygotowaną konstrukcję układana będzie warstwa wiążąca i ścieralna nawierzchni jezdni - informuje Iwona Mikrut, rzecznik Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.

Prace nie wpłyną na ruch pieszych, pozostanie bez zmian.

Ulica Daszyńskiego to droga powiatowa, jest remontowana jednocześnie z innymi drogami powiatowymi w Krzeszowicach - ulicami: Ogrodową i Grunwaldzką. Umowa na remonty tych dróg została podpisana we wrześniu 2021 r. pomiędzy Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego (ZDPK) a firmą TRANZIT. Prace miały być zakończone do 31 sierpnia 2022 r. Jednak wynikły opóźnienia. inwestor ZDPK stwierdził przestoje, wezwał wykonawcę do natychmiastowego wznowienia robót i ich należytego wykonania, zagroził odstąpieniem od umowy. To nie pomogło, więc odstąpił od umowy w sierpniu 2022 r. A wykonawca odstąpił od umowy w październiku 2022 r. Powołani eksperci wykonali inwentaryzację prac.