Zamknęli Zalew Kryspinów ze względu na Igrzyska Europejskie 2023. Na tych wodach powstaje tor, powalczą tu kajakarze

Popularne podkrakowskie kąpielisko Zalew Na Piaskach leżące w Budzyniu - znane bardziej jako "Zalew Kryspinów" posłuży sportowcom. Od 5 czerwca zaczęły się tam przygotowania m.in. do budowy toru kajakowego oraz trybun dla zawodników i kibiców igrzysk.

Igrzyska to sport i promocja

- Na naszym zalewie będą rywalizacje sportowe z czego cieszymy się. Jednocześnie to ważne przedsięwzięcie ze względu na promocję gminy. Umowę ze Spółką Igrzyska Europejskie 2023 z naszej strony podpisał Artur Gołda, prezes gminnej spółki komunalnej Likom - mówi Paweł Miś, wójt Liszek.

Infrastruktura sportowa tymczasowa

Na tereny przy zalewie zaczęło się zwożenie materiałów i konstrukcji do budowy infrastruktury sportowej. Na akwenie trwają prace przy budowie toru kajakowego. Nie będą to konstrukcje trwałe, ale tymczasowe. Na stronach spółki zajmującej się organizacją krakowskich igrzysk czytamy, że w wodach zalewu na głębokości ok. 2,5 metra zostaną zatopione betonowe bloki. Ich celem będzie trzymanie torów na tafli wody. W planach jest także budowa trybun, które pomieszczą około 1400 widzów.