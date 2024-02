Zamknięta droga przez osuwisko. Powstaje petycja w sprawie przejazdu między dwoma sąsiednimi wioskami powiatu myślenickiego

Szlaban na drodze bez znaków i informacji

- Droga jest dziurawa i zaniedbana. Ziemia się osuwa coraz bardziej. Doszło do tego, że 9 lutego 2024 gmina Sułkowice zamontowała bariery, zamknęła drogę całkowicie także dla służb ratunkowych, o czym nawet nie powiadomiła mieszkańców. Dopiero po naszych interwencjach, telefonach, rozmowach 14 lutego pojawiły się znaki o jej zamknięciu. Do tego czasu kierowcy wjeżdżając na drogę nie wiedzieli że jest nieprzejezdna. Nie było informacji, przyczyny zamknięcia, znaków na wjeździe na tę drogę, nie było nic. Po prostu dojeżdżało się do szlabanu - mówi jeden z interweniujących mieszkańców, który chce zostać anonimowy.

Ponad pół kilometra problemów

Osuwisko pogłębiały roztopy i ulewy

- Nie są to objazdy, bo dojazd do tych terenów, które znajdują się w okolicy zamkniętej drogi są z innych stron. Trzeba skierować się na sąsiednią drogę i nadłożyć jeden kilometr - mówi burmistrz.

Petycja trafiła do Sejmu

Gospodarz pytany o to, kiedy zamknięta droga może być wyremontowana zaznacza, że trudno udzielić odpowiedzi. Wskazuje, że stabilizacja osuwiska wymaga zrobienia badań geologicznych, a potem - jak to w przypadku osuwisk - dużych nakładów finansowych. Podkreśla, że gminy nie stać na samodzielne finansowanie takiego zdania.

Okazuje się natomiast, że petycja mieszkańców trafiła także do posłanki reprezentującej ten teren - Doroty Niedzieli, wicemarszałek Sejmu. Zainteresowała się problemem mieszkańców i o wyjaśnienie sytuacji poprosiła gminę. Jak mówi burmistrz będzie to okazja, żeby zwrócić się do parlamentarzystki o pomoc w zdobyciu dofinansowania na remont drogi i ustabilizowanie osuwiska.

Nawożona ziemia potęgowała problemy

- Ziemia ta została wysypana, powstały zwały w pasie drogowym i w jego okolicy, tym samym przyczyniły się do powiększenia zapadliska na drodze, które ma obecnie około 12 metrów, to dwa razy więcej niż przed dwoma laty - mówią mieszkańcy i wskazują to także w swojej petycji.

Dodają, że problem z drogą potęguje brak rowów, urządzeń melioracyjnych, przez co wody nie mają swobodnego spływu. Co więcej, brak chodników i oświetlenia utrudnia poruszanie się pieszym i negatywnie wpływa na komfort i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.

Jedyne rozwiązanie jakie mieszkańcy wskazują i o co wnioskują do władz gminy to naprawy drogi, wykonanie nakładki bitumicznej, chodników i innej infrastruktury, co pozwoli na odprowadzenie wód i zabezpieczenie tego obszaru przed osuwaniem.