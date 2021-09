Zamknięta szkoła w Niepołomicach. Uczniowie zostali w domach. Sygnały o złym stanie budynku za 22 mln zł były już krótko po jego otwarciu

Pociągi nie dojadą z Krakowa do Wieliczki. Szykują się duże zmiany

Będą nowe połączenia MPK do Krakowa: dla Niepołomic i Wieliczki

Wieliczka. Wracają niedzielne kursy autobusów. Jedna linia do likwidacji

Co zjeść, podróżując po Małopolsce? Oto regionalne przysmaki!

Rodzice uczniów podstawówki opowiadają nam, że pęknięcia na ścianach budynku zaczęły pojawiać się już mniej więcej po roku od otwarcia szkoły. Dochodziło też do przeciekania dachu (z czym radzono sobie na co dzień sposobem „gospodarczym” - podstawiając w tych punktach wiadra). Zaniepokojonym rodzicom wyjaśniano, że to usterki, które są na bieżąco usuwane.

24 września rodziców zaskoczono informacją, że szkoła zostaje zamknięta. Wprowadzono tam dodatkowe dni wolne od zajęć (tzw. dni dyrektorskie, które według przepisów mogą ustalić szefowie placówek oświatowych).