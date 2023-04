Zanieczyszczenie wody w Prądniku płynącym w kierunku Ojcowskiego Parku Narodowego. Zaalarmowane zostały służby

- Teraz to powtórka z kolejnej soboty. Tym razem zostałem powiadomiony w godzinach popołudniowych, że rowem burzowym wpływa do rzeki olbrzymia ilość cuchnącej szarej cieczy. Mieszkańcy tej okolicy, którzy zbiegli się tam twierdzili, że takie zrzuty prowadzone są nawet w okresach suszy, gdy przez wiele dni nie spada ani kropla deszczu i trwa to od około 20 lat. W kulminacyjnym momencie, rowem leciało ponad pół metra ścieku, woda w Prądniku powyżej była klarowna, poniżej zrzutu płynęło rzeką szare cuchnące "błoto". Akcja trwała od 19 do 1 w nocy - dodaje nasz informator.