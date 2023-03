Zanieczyszczony potok Olszanicki. Ścieki o chemicznym zapachu płyną m.in. z lotniska w Balicach. Kontrole i badania trwają

Uciążliwy chemiczny fetor w potoku

Sprawa fetoru chemicznego ponownie trafiła do służb, chociaż już niejednokrotnie była badana przez WIOŚ.

Informację o śmierdzących ściekach otrzymałem od wędkarza, który łowił ryby w okolicy ujścia potoku Olszanickiego do Rudawy. Zobaczył niebieską wodę śmierdząca chemią - relacjonował nam Paweł Chodkiewicz.

Jest bardzo prawdopodobnie, że potok zasilany jest głównie wodami nienaturalnego pochodzenia. Są to wody opadowe z terenów lotniska oraz autostrady A4, ścieki z oczyszczalni komunalnej w Balicach oraz oczyszczalni terminala paliw w Olszanicy - odpowiedziała na interwencje Ewa Olszowska-Dej, wicedyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska.

Chociaż miasto nie prowadzi kontroli związanych z ochronną wód, a sprawa dotyczy zanieczyszczeń poza jego granicami, to interesuje się tym potokiem i badaniami WIOŚ.

Wizja w ternie zabierzowskich urzędników

- W trakcie wizji lokalnej potoku Olszanickiego u wylotu do rzeki Rudawy, na terenie Krakowa, stwierdzono prawdopodobnie zanieczyszczenie cieku wodnego substancją o bardzo intensywnym, specyficznym zapachu oraz barwie w odcieniu niebieskim. Stwierdzono wizualnie duże zanieczyszczenie - woda silnie przebarwiona w kolorach stalowo-niebieskich przy brzegach występuje piana koloru białego - napisała w protokole po wizji podinspektor Paulina Pudełko z Urzędu Gminy w Zabierzowie.

WIOŚ znów bada próbki wody

Sprawa trafiła także do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, który skierował ją z prośbą o interwencję do inspektoratu w Krakowie. 16 marca inspektorzy WIOŚ w Krakowie pojechali w teren i pobrali próbki wody.

Wskazują, że trakcie ich rozkładu w potoku zużywany jest tlen. Ponadto w trakcie biodegradacji zachodzi szereg procesów chemicznych, które mogą być źródłem specyficznego zapachu wód. WIOŚ w ostatnich latach wywierał wpływ na zarządców lotniska, by minimalizowali oddziaływania na wody potoku.

Wizja lokalna potwierdziła, że za złą jakość wód potoku Olszanickiego, z którą mamy do czynienia szczególnie w okresie zimowym odpowiada odpływ wód opadowych z terenu lotniska zawierających substancje do odladzania powierzchni płyty - poinformowali inspektorzy WIOŚ.

Zanieczyszczone wody z lotniska

Wody opadowe i roztopowe z lotniska są odprowadzane do potoku Olszanickiego. Przedstawiciele Airportu wskazują, że potok jest naturalnym odbiornikiem, który przepływa przez teren lotniska, ale kolektorem (w sposób zamknięty). Dodają, że wody są odprowadzane przez szczelną kanalizację deszczową, wyposażoną w urządzenia ochrony środowiska.

W okresie zimowym port lotniczy zbiera zanieczyszczone wody opadowe w zbiornikach, z których zawartość wywożona jest do oczyszczalni miasta Krakowa - informuje Natalia Vince, rzecznik prasowy Kraków Airport.

WIOŚ potwierdza, że wskutek jego działań na lotnisku zhermetyzowano stanowiska do odladzania samolotów. Woda ze środkami do rozmrażania trafia do oczyszczalnię ścieków w Płaszowie.

Rzeczniczka Natalia Vince wyjaśnia, że w ramach rozbudowy lotniska realizowany jest projekt odprowadzania wód w celu ochrony potoku Olszanickiego przed zanieczyszczeniami. Lotnisko ma pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmiany przebiegu zarurowanego potoku Olszanickiego na zasadzie by-passu. Celem jest rozdzielenie wód z terenów powyżej lotniska od zanieczyszczonych w porcie.

- Ponadto zostanie wybudowany zbiornik służący do gromadzenia substancji używanych do zimowego utrzymania z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową na wlotach do potoku Olszanickiego, której zadaniem będzie kontrola jakości oraz możliwość sterowania przepływem odprowadzanych wód opadowych - informuje rzeczniczka lotniska.