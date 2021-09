Zaopiekuj się swoimi oczami. Pożegnaj problemy z widzeniem

Wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Brak dbałości o oczy może być przyczyną poważnych komplikacji, które czasem trudno będzie naprawić nawet za pomocą operacji.

Profilaktyka schorzeń oczu obejmuje przede wszystkim regularne badania okulistyczne. Ważny jest także tryb życia i nawyki żywieniowe, a także - last but not least - dbanie o codzienną higienę, taką jak mycie rąk (którymi bezwiednie dotykamy oczu, co może być przyczyną infekcji).

Ubiegły pandemiczny rok spowodował, że więcej i dłużej poruszamy się w rzeczywistości cyfrowej. Patrząc w monitor, musimy być świadomi, że związana z tym wzmożona ekspozycja na światło niebieskie, nie pozostaje bez konsekwencji dla naszego wzroku.

Przy pracy

Nie lekceważmy higieny pracy z komputerem. Podstawową sprawą jest prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy (światło ma być równomiernie rozproszone) - odpowiednia odległość od monitora to min. 70 cm.