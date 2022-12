Zapierające dech w piersiach widoki z Chełmu i Kudłaczy Katarzyna Hołuj

Takie widoki mogli podziwiać ci, którzy wybrali się w niedzielne (4 grudnia) południe na Chełm (614 m n.p.m.). Renata Knapczyk z myślenickiego oddziału PTTK Lubomir miała okazję być o tej porze na szczycie oraz na wieży widokowej i uchwycić w obiektywie takie widoki, podczas kiedy leżące w dole Myślenice były spowite mgłą. Czy to nie wystarczająca zachęta, aby wybrać się na Chełm? I to niekoniecznie czekając, aż zacznie działać stok narciarski, choć armatki i przygotowania do sezonu ruszyły. Albo na Kudłacze? Tam w weekend było równie pięknie.