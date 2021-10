Zarobki po studiach 2021. Oto kierunki zapewniające najwyższe wynagrodzenia. W pierwszej dziesiątce AGH i Uniwersytet Jagielloński

Wzrost wynagrodzeń w Małopolsce jest ciągle wyższy niż w innych regionach. W sierpniu 2021 wyniósł 14,4 proc. (w kraju 9,5 proc.) i przeciętna pensja wyniosła dokładnie 6.142 zł i 54 grosze brutto, czyli ok. 4.420 zł na rękę. Nie wszyscy pracownicy dostali jednak takie same podwyżki: w jednych branżach było to bowiem aż 19,3 procent, a w innych zaledwie 3 proc. W efekcie oferowane przez pracodawców średnie stawki są skrajnie zróżnicowane: od 4,1 tys. zł do prawie 11 tys. zł brutto.

Mocno zróżnicowane są również wynagrodzenia absolwentów poszczególnych kierunków studiów. Eksperci Personnel Service przeanalizowali mediany miesięcznych wynagrodzeń w pierwszym roku na rynku pracy po uzyskaniu dyplomu wyższej uczelni (mediana dzieli badaną grupę na dwie równe połowy – jedna zarabia więcej od mediany, a druga mniej; jest to bardziej miarodajny wskaźnik od średniej, powyżej której zarabia od jednej trzeciej badanych, a reszta - mniej). W TOP11 najbardziej opłacalnych kierunków znalazła się – a jakże - informatyka.