Zasada 5R – byśmy nie przejedli własnej planety i nie utonęli w śmieciach

Określenie „zero waste” (czyli po polsku zero marnotrawstwa) jest w dzisiejszym świecie powszechnie znane. Na stosowanie się do zasad „zero waste” jesteśmy skazani, inaczej nasze dzieci i wnuki nie będą miały gdzie mieszkać. Dla każdego rozsądnie myślącego człowieka jest bowiem oczywiste, że trzeba zadbać o ochronę planety m.in. poprzez troskę o środowisko, odpowiedzialną konsumpcję, ograniczenie produkcji odpadów, stosowanie recyklingu itp. To jest właśnie „zero waste”.

A z nim też wiąże się nierozerwalnie zasada 5R. Co to takiego? Nazwa wzięła się od pierwszych liter angielskich słów: Refuse – Reduce – Reuse – Recycle – Rot, czyli: odmawiaj, ograniczaj, użyj ponownie, odzyskuj, kompostuj. Stosowanie się do tej zasady to najprostszy sposób na ochronę zasobów naszej planety i ograniczenie ilości śmieci. A ograniczać po prostu trzeba…