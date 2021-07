Zaskakujący związek bocianów z krowami

Według międzynarodowej grupy ornitologów sukces łowiecki bocianów białych jest o trzydzieści procent większy w miejscach, gdzie prowadzony jest wypas krów. Otóż bocian w pobliżu krów zdobywa pokarm znacznie mniejszym wysiłkiem. Mniej spaceruje, więcej zbiera. Wreszcie bociany na krowy nie zwracają najmniejszej uwagi, a poczciwe krasule też mają ptaki z czerwonym dziobem w nosie.

Podobną prawidłowość zaobserwowano w Afryce. Tam, gdzie przemieszczają się wielkie stada antylop czy zebr, liczebność ptaków jest zdecydowanie większa. Jak to działa? Roślinożercy zgryzają trawy nisko przy ziemi. Chwytanie dżdżownic czy gryzoni jest łatwiejsze niż w gęstwinie. Dalej, woń bydła i odchody przyciągają masy owadów. Same korzyści dla dzikich ptaków. Koszty niewielkie.

Trzymanie krów na łąkach od wiosny do jesieni wymaga ogrodzenia terenu elektrycznymi pastuchami. I elementarnej ochrony przed atakami wilka. Za ewentualne szkody i tak Skarb Państwa zapłaci rolnikom odszkodowanie. Do zbadania został jeszcze ewentualny wpływ bocianów na krowy. Może mleczność i przyrost masy w obecności białych ptaków jest większa? Któż to wie. Na razie jadę pod znajome gniazda bocianów koło Nowego Targu. Będę liczył bociany. Tudzież krowy w sąsiedztwie. Sprawdzę czy i u nas związek bocianów z krowami działa.