Zawodnik Legii Warszawa ma złamaną kość oczodołu i nie zagra w pierwszym meczu finału Energa Basket Ligi

31-letni Amerykanin Adam Kemp po uderzeniu go w twarz łokciem przez jednego z koszykarzy Anwilu miał rozcięty łuk brwiowy, ale to była tylko powierzchowna rana. Dokładniejsze badanie wykazało, że podstawowy środkowy Legii ma złamaną kość oczodołu i jego występ we wtorek jest wykluczony, nawet w masce. Zespół Wojciecha Kamińskiego został więc tylko z jednym nominalnym środkowym, Dariuszem Wyką.

W finale nie ma faworyta, zagrają ze sobą zespoły z miejsc 5. i 6. po sezonie zasadniczym. Warszawianie zapewnili sobie medal mistrzostw Polski po raz pierwszy od 1969 roku, pytanie tylko, jakiego on będzie koloru. Legia w dwóch rundach tegorocznej fazy play-off Energa Basket Ligi nie przegrała jeszcze meczu. Śląsk musiał walczyć znacznie dłużej, bo najpierw pokonał Zastal Zielona Góra dopiero po pięciu spotkaniach, a następnie w półfinale wyeliminował 3:2 zespół Czarnych Słupsk.