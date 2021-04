Zbuntowany anioł - główni bohaterowie. Pamiętacie, kogo grała Natalia Oreiro? Sprawdźcie, kto jest kim! [ZDJĘCIA] 22.04

"Zbuntowany anioł" - bohaterowie. Kto jest kim?

"Zbuntowany anioł" to argentyńska telenowela wyprodukowana 1999 roku. Mimo że od jej powstania minęło już ponad 20 lat, teraz serial przeżywa wielki powrót w polskiej telewizji - fani telenoweli mogą oglądać ją prawie codziennie na antenie TV Puls!

"Zbuntowany anioł" to serial opowiadający historię Milagros, zwanej pieszczotliwie Mili lub Cholito - młodej, żywiołowej dziewczyny z Buenos Aires. Dzieciństwo spędziła w sierocińcu, opuszczona przez matkę, która zmarła przy porodzie. Jedyną pamiątką, jaka została dziewczynie jest medalik z wizerunkiem Matki Boskiej.

W wieku 18 lat Milagros zostaje służącą w bogatej rodzinie Di Carlo. To właśnie wtedy w życiu dziewczyny zaczynają dziać się całkowicie niespodziewane rzeczy. Okazuje się, że pan domu, Federico, jest biologicznym ojcem Milagors. Nie przyznaje się jednak do dziewczyny. Wkrótce Mili zaczyna pałać miłość do syna Federica, Ivo, którego pochodzenie też nie okazuje się takie oczywiste.