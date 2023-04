Zdobywców Pucharu Polski siatkarzy poznamy w Krakowie. Finałowe turnieje w latach 2024-2026 mają się odbyć w Tauron Arenie

Wielki imprezy siatkarskie w Krakowie są od 9 lat

Dyrektor ZIS Krzysztof Kowal przypomniał, że to już 9 lat współpracy Krakowa z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. W 2014 r., na sportowe otwarcie nowej hali na Czyżynach, rozegrano mecz Polska - Brazylia. Potem też rozegrano tam mecze mistrzostw świata (choć bez naszej reprezentacji), a od tego czasu wielkie siatkarskie wydarzenia pod Wawel są bardzo często.

Turniej finałowy odbył się 25-26 lutego w Krakowie po raz drugi, ale po raz pierwszy w wielkiej Tauron Arenie (wcześniej była to hala Suche Stawy w Nowej Hucie). Zainteresowanie rywalizacją było duże, trybuny podczas decydującego meczu były praktycznie pełne. Sukces organizacyjny sprawił, że w tej formule zmagania siatkarzy o cenne trofeum mają być kontynuowane w Krakowie także w następnych latach. List list intencyjny, podpisany przez miasto i władze polskiej siatkówki, precyzuje, że chodzi o trzy następne edycji - 2024, 2025 i 2026.

Sukces organizacyjny siatkarskiego Pucharu Polski w Krakowie

- Po tegorocznym sukcesie postanowiliśmy, że dobrze by było, aby finał Pucharu Polski też nadal odbywał się w Krakowie. Mam nadzieję, że kolejny finał będzie równie udany, albo jeszcze lepszy niż tegoroczny - powiedział Kowal.

- Na meczu w największym obiekcie w Polsce był komplet publiczności. To takim wydarzeniu nie można zejść do mniejszej hali. Rozmowy o przedłużeniu współpracy zaczęli minutę po zakończeniu tegorocznego finału - mówił Popko.

Przy okazji podpisania listu intencyjnego, co miało miejsce w Novotelu, w hotelu uroczyście pokój z pamiątkami związanymi z tą dyscypliną. Będzie on dostępny do zwiedzania dla gości placówki.