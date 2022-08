Zdrowie seniora. Okulary nie tylko poprawiają wzrok. Mówią o właścicielach równie wiele, jak same oczy

Choroby narządu wzroku zaliczane są do tzw. chorób cywilizacyjnych. Problemy tego rodzaju nie są już domeną pacjentów starszych, ale dotyczą praktycznie każdej grupy wiekowej.

Skutki cywilizacji

Zaćma, jaskra, retinopatia cukrzycowa, zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) stanowią główną przyczynę pogorszenia i utraty widzenia u osób w wieku podeszłym. Choroby oczu najczęściej nie bolą. Dlatego nie czekajmy, aż dolegliwości utrudnią nam codzienne życie. Po ukończeniu 40. roku życia przynajmniej raz w roku trzeba zadbać o profilaktyczną wizytę u okulisty, żeby skontrolować wzrok. Z wiekiem rośnie bowiem ryzyko występowania chorób narządów wzroku, m.in. zaćmy i jaskry.

Starzejemy się...

Obraz, który widzimy, jest wyraźny z daleka, a z bliska zamazany, nieostry? Odsuwamy od siebie druk, aby go przeczytać? To prawdopodobnie prezbiopia, czyli starczowzroczność. Brzmi okropnie, ale to tylko naturalny proces fizjologicznego starzenia się, zwłaszcza po przekroczeniu 40. roku życia.