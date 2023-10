Zdrowy, zielony region: Małopolska droga do zeroemisyjności

Odczuwalne zmiany klimatyczne

Codzienna pogoda jest chwilowym stanem atmosfery, ale klimat to statystyczny stan atmosfery, zmieniający się znacznie wolniej niż pogoda, za to z o wiele poważniejszymi konsekwencjami dla całego środowiska naturalnego. Zmiany klimatu same w sobie nie są niczym nowym, ale nowy jest ogromny wpływ na klimat czynnika, jakim jest działalność człowieka.

Województwo małopolskie należy do krajowych liderów działań na rzecz poprawy jakości powietrza i klimatu. W ostatnich latach odnotowano szybki wzrost liczby instalacji ekologicznych w urządzeniach grzewczych. Małopolanie chętnie sięgali też po dotacje do nowych źródeł ciepła. Większość gmin w naszym regionie utworzyła lokalne punkty obsługi rządowego programu Czyste Powietrze. Dzięki kompetentnym ekodoradcom mieszkańcy zyskali łatwy dostęp do specjalistów, którzy pomagają pozyskać dotację do wymiany pieców. Ekologiczne rozwiązania, jak pompy ciepła czy kotły na biomasę są coraz powszechniejsze.