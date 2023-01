Żębocin. Szkole groziła likwidacja, teraz potrzebuje rozbudowy

- Gdyby ktoś, kto nie był w naszej szkole pięć lat, przyjechał dzisiaj, to by jej nie poznał – mówi miejscowy radny Robert Gajda i wymienia, co udało się zrobić: zagospodarowane otoczenie, droga dojazdowa, plac zabaw, boisko sportowe, docieplenie budynku. Tym, czego brakuje, są sale lekcyjne. - Mamy sześć sal, w których mogą się uczyć klasy po 20-25 dzieci i siódmą, która pomieści maksymalnie 10 osób. Obecnie jakoś sobie radzimy, bo nie ma siódmej klasy, a jedna uczy się na świetlicy, ale z czasem problem może być coraz większy. Nie będzie gdzie prowadzić zajęć. Nie mamy też sali gimnastycznej – mówi radny Gajda.