Żębocin. Trwają misje pod patronatem świętej Rity

- Od stycznia 2021 roku każdego 22. dnia miesiąca o godzinie 18 czciciele św. Rity gromadzą się w naszym kościele na mszach, połączonych z poświęceniem róż i owoców figowca, które są związane z życiorysem świętej. Pomysł ustanowienia sanktuarium świętej Rity w Żębocinie powstał w oparciu o historyczne przekazy literackie, które nazywały ten teren polską Umbrią albo proszowską Umbrią, z uwagi na podobieństwo krajobrazu – mówi ks. Krzysztof Olszewski, proboszcz z Żębocina.

Umbria to region we Włoszech związany ze św. Franciszkiem i bazyliką w Asyżu. To tam 770 lat temu odbyła się kanonizacja św. Stanisława Szczepanowskiego, który był również proboszczem w Żębocinie. W bazylice w Asyżu do dzisiaj znajduje się kaplica św. Stanisława. Umbria to też rodzinna ziemia św. Rity z Roccaporena (niedaleko miasteczka Cascia), z którymi to miejscowościami Żębocin zamierza współpracować. Podczas trwających misji o świętej Ricie opowiada ks. prof. Lucjan Bielas.