Zero waste. Nie marnujemy jedzenia! Gdzie w Krakowie są lodówki, gdzie można oddać jedzenie? Agnieszka Aulich

Mimo ciężkich czasów, na Świętach nie oszczędzamy. Wielkanoc to także suto zastawiony stół, miłe spotkania, a przede wszystkim obfite wielkanocne śniadanie w rodzinnym gronie. Zadbajmy o to, by nic się nie zmarnowało. Wielkanoc też może być zero waste, a jak to zrobić, podpowiadamy.