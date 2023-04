Zginał mając 25 lat. Zabrała go "czarna niedziela". Następna taka niedziela zabrała jego młodszego brata

Miał wiele pasji i jeszcze więcej planów na przyszłość

Anna Prokopeczko, jego siostrzenica nie miała jak go poznać, ale jego życiorys zna jak nikt i do dziś wytrwale pielęgnuje pamięć o nim.

Aresztowany podczas "czarnej niedzieli"

Po kapitulacji obrońców wybrzeża 24-letni wówczas Andrzej wrócił do Myślenic i tu w czerwcu 1940 roku został wytypowany na jednego z zakładników, którzy mieli być obarczeni odpowiedzialnością za ewentualny akt sabotażu przeciwko Niemcom. Pretekstem do aresztowań, które nastąpiły w niedzielę 23 czerwca, stał się wybuch w budynku myślenickiej poczty, którego sprawcy nigdy nie wykryto. Wszyscy oni (w sumie 35 osób) trafili do krakowskiego więzienia przy ul. Montelupich, a stamtąd do fortu nr 49 na Wzgórzach Krzesławickich, gdzie 29 czerwca ich rozstrzelano.

Wkrótce potem rodziny otrzymały wiadomość, że aresztowani zmarli na atak serca, udar itp. nikt w to jednak nie wierzył. Po wojnie mama pani Anny - Barbara, siostra Andrzeja zidentyfikowała jego zwłoki wśród ekshumowanych ciał.