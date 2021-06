Zielenice. Sprawca kolizji miał ponad trzy promile alkoholu we krwi

W ubiegły wtorek policjanci z KPP w Proszowicach zostali poinformowani, że na terenie Zielenic (gmina Radziemice) doszło do kolizji. Kierowca volkswagena uderzył w zaparkowany samochód i odjechał z miejsca zdarzenia.

Sprawę kolizji udało się szybko ustalić. Okazał się nim mieszkaniec jednej z sąsiednich miejscowości. Badanie na trzeźwość pokazało, że miał 1,73 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, co daje około 3,5 promila we krwi. Mężczyzna nie posiadał również uprawnień do prowadzenia pojazdów, gdyż zostały mu one cofnięte. Kierowca po przesłuchaniu został zwolniony. Za swoje przewinienia odpowie przed sądem.

