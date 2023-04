Zielona transformacja miast i wsi – to wyzwanie i trend, który jest już nie do zatrzymania

Europa ma osiągnąć neutralność klimatyczną

Przypomniał zebranym m.in. o założeniach Europejskiego Zielonego Ładu, będącego zbiorem inicjatyw Komisji Europejskiej, których głównym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w Europie do 2050 roku. By to się udało, potrzebne są m.in. inwestycje w bardziej inteligentny i zrównoważony transport oraz bardziej ekologiczny przemysł, eliminowanie zanieczyszczeń, promowanie czystej energii, finansowanie projektów ekologicznych itd.

Istotnym elementem Europejskiego Zielonego Ładu jest „Fit for 55”, czyli pakiet regulacji klimatycznych UE zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Europie o co najmniej 55 proc. do 2030 roku. Zakłada on m.in. także, że do 2030 r. udział odnawialnych źródeł energii wyniesie 42,5 proc. Niezwykle istotna jest również poprawa efektywności energetycznej. Zakłada się, że w ciągu najbliższych siedmiu lat renowacji powinno zostać poddanych 35 mln budynków w UE. Dlaczego to ważne? Bo obecnie 75 proc. budynków w Unii to budynki nieefektywne energetycznie. Odpowiadają one za 40 proc. zużycia energii w Europie i za 36 proc. emisji gazów cieplarnianych.