Zielonki. Nie zgłosił się do odsiadki. Był poszukiwany, wpadł gdy nie zatrzymał się do kontroli drogowej

– informuje podkom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Za niewykonanie polecenia policjantów zatrzymania pojazdu, kara ta może być zwiększona do pięciu lat pozbawienia wolności.

Poszukiwanego mężczyznę za kierownicą audi rozpoznali podczas patrolu policjanci z Komisariatu Policji w Zielonkach. 26-latek jechał przez jedną z miejscowości w gminie Zielonki.

- Funkcjonariusze dali kierowcy wyraźne sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania pojazdu, jednak on je zlekceważył i zamiast zwolnić, przyśpieszył. Kiedy uciekinier dojechał do skrzyżowania i napotkał przed sobą inny pojazd, ominął go, nie zważając na bezpieczeństwo swoje, ani innych uczestników ruchu drogowego. Po chwili jednak zatrzymał pojazd i wybiegł z niego, kontynuując ucieczkę pieszo. Policjanci ruszyli za nim w pościg. Mężczyzna został przez stróżów prawa szybko ujęty – relacjonuje podkom. Fil