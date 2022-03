Zielonki. Ukraińskie dzieci poszły do szkoły. Pierwsze oddziały przygotowawcze w powiecie krakowskim

Gmina Zielonki zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz małopolskiej kurator oświaty do istniejących już klas z polskimi uczniami przyjmowani, przyjęła w miarę dostępnych miejsc po kilka ukraińskich dzieci mówiących po polsku.

Dla uczniów, którzy nie posługują się językiem polskim w gminie Zielonki tworzone są oddziały przygotowawcze. Takie oddziały są tworzone dla trzech poziomów nauczania. Pierwszy dla klas I-III, drugi dla klas IV-VI, trzeci dla klas VII-VIII. Takie oddziały w gminie Zielonki mają zostać uruchomione w trzech szkołach podstawowych: w Zielonkach, Bibicach i Przybysławicach.

Jak nas informują zieloneccy urzędnicy - szkoła w Zielonkach przyjmuje 64 uczniów ukraińskich do oddziałów na wszystkich poziomach, szkoła w Bibicach ma przyjąć 33 uczniów do oddziałów przygotowawczych na dwóch poziomach klas I-III i IV-VI, a szkoła w Przybysławicach ma zapisanych 10 uczniów do oddziału na poziomie klas I-III.