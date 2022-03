Zielonki, Wielka Wieś. Dyskusje o północnej obwodnicy i kolidujących z nią inwestycjach

Północna obwodnica Krakowa to potężna inwestycja na naszym terenie. Takiej dotychczas nie mieliśmy i chyba nie będziemy długo mieli. Rozumiemy, że wśród wielu problemów do rozwiązania są wydawałoby się prozaiczne porządkowanie terenu, dróg. Zgłaszamy to wykonawcom, ale rozumiemy również i próbujemy uświadomić naszym mieszkańcom i osobom korzystającym z przejazdów przez te tereny, że tutaj są do wywiezienia miliony metrów sześciennych ziemi, a także do przywiezienia ogromne ilości materiałów budowlanych - mówi Bogusław Król, wójt gminy Zielonki.