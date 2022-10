Zielonki. Wypadek, dwoje dzieci zostało potrącone na przejściu dla pieszych (BCA)

Fot. Archiwum Polska Press

W Zielonkach doszło do nieszczęśliwego wypadku. We wtorek 11 października przed godz. 15 doszło do wypadku. Samochód potracił dwoje dzieci na przejściu dla pieszych. Są przytomne.