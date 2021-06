Zielonki. Zamykają drogę do szkoły. Remont oburzył rodziców. Uważają, że powinien być w czasie nauki zdalnej

Gmina postanowiła wyremontować drogę akurat teraz, kiedy wszystkie dzieci wróciły do szkoły. Jakby nie można było tego zrobić w czasie pandemii i nauki zdalnej albo podczas wakacyjnej przerwy. To jest główna droga dojazdowa do szkoły, a objazd został wyznaczony wąską, podziurawioną ulicą Widokową - piszą do nas rodzice.

Ul. ks. Michalika jest poszerzana na odcinku od ul. ks. Zięby do wjazdu do Szkoły Podstawowej w Zielonkach i kościoła. Problem się pojawił i wszystko wskazywałoby, że takie prace łącznie z zamknięciem drogi należało wykonać w czasie, gdy uczniowie nie dojeżdżali codziennie do szkoły. Jednak gmina Zielonki tłumaczy zawiłości i podaje swoje argumenty.