Zielony miesiąc maj to pracowity czas dla amatorów ogrodów

Czekamy na majową zieleń z radością. Jak w znanej piosence: „A teraz maj, dookoła maj, wyświęca ogrody...”. Jest to jednakże pracowity miesiąc dla miłośników ogrodnictwa i właścicieli działek.

Maj to bowiem czas intensywnych prac ogrodowych. W maju sadzimy i siejemy warzywa oraz kwiaty i krzewy. W dodatku trzeba zachować czujność, ze względu na zimne noce, i zwracać uwagę na warunki pogodowe, przede wszystkim - możliwość przymrozków.

Pachnące bzy, piękne azalie

Maj to czas kwitnienia lilaków (znanych popularnie jako bez), azalii i rodondrenów, które, jako wyjątkowo efektowne i dekoracyjne krzewy, cieszą nasze zmysły.

Zakwitające w ogrodach lilaki, to jeden z głównych symboli majowej aury. Ich pięknie pachnące i efektowne kwiaty rozsiewają zapach po całej okolicy, dlatego rośliny należą do ścisłego grona najchętniej uprawianych krzewów ozdobnych. Najlepiej sadzić je na stanowiskach słonecznych lub co najwyżej w lekkim półcieniu. Ciemnych miejsc nie znoszą i nie chcą tam kwitnąć. Nowoczesny sprzęt ogrodowy pomoże utrzymać ogród w świetnym stanie Freepik Ważne jest także i to, że potrzebują regularnego przycinania, aby mogły obficie i pięknie kwitnąć. Pozostawione bez cięcia nie tylko tracą ładny wygląd, ale też zawiązują coraz mniej pąków kwiatowych lub nie kwitną wcale. Pamiętajmy, że lilak przycina się tuż po tym, gdy tylko przekwitnie.

Rododendrony (czyli różaneczniki) i azalie są kuzynami. Łączy je bardzo efektowny wygląd; gdy kwitną, są bajkową ozdobą ogrodu, która nikogo nie pozostawia obojętnym. Rośliny te nie lubią mrozu ani silnego wiatru. Jeśli właśnie kupiliśmy sadzonki tych krzewów na naszą działkę, lepiej wybrać dla nich zaciszne miejsce. Azalie zimowe warunki znoszą nieco lepiej.

Altanka, skalniak, piwniczka

Wiosna to także dobry czas na inwestycje i nowe pomysły w ogrodzie.

Można wziąć się za realizację marzeń o skalniaku. Najpierw należy wybrać pod skalniak odpowiednie miejsce. W większych ogrodach taka kompozycja może wyglądać dobrze nawet pośrodku trawnika, jednak w mniejszych znaczenie lepiej będzie się prezentować bliżej granic działki. Najlepiej - na wzniesieniu lub na skarpie, bo wtedy stworzy z ogrodem harmonijną całość. Obrzeże skalniaka powinno być stabilne, aby utrzymać wzniesienie z ziemią i kamieniami, dlatego należy otoczyć je stosunkowo dużymi kamieniami, dobrze zagłębionymi w podłożu. Na drenażowej warstwie żwiru ustabilizowanej kamieniami, należy usypać łagodne wzniesienie z przepuszczalnego podłoża, bazującego na ziemi ogrodowej lub kompostowej z dodatkiem piasku i wapnia. Oczko wodne, skalniak... Może czas zrealizować marzenia? Freepik Natomiast z posadzeniem roślin trzeba odczekać ze trzy tygodnie, ponieważ ziemia osiada. Podłoże między roślinami dobrze jest wysypać żwirem i drobnymi kamieniami. Zabezpieczy to ziemię przed wysychaniem i stworzy roślinom warunki zbliżone do naturalnych. Jakie rośliny wybrać do naszego skalniaka? Przede wszystkim mrozoodporne, takie które pięknie kwitną i łatwo się krzewią, czyli floks szydlasty, ubiorek wiecznie zielony, gęsiówka kaukaska, smagliczka skalna i żagwin ogrodowy.

Ładna, ażurowa altana pozwala schronić się i przed deszczem, i przed słońcem. Jeśli zakładamy, że altana powinna chronić nas przed wiatrem, wybieramy model z pełnymi ścianami. Przed zakupem trzeba sprawdzić, czy drewno użyte do budowy jest impregnowane oraz zwrócić uwagę na szczelność pokrycia dachu. Zaleca się, by altany ogrodowe pokrywać warstwą zabezpieczającą co rok, jednak to, jak często trzeba malować deski impregnatem, zależy od jakości wybranego preparatu.

Warto rozważyć budowę ogrodowej piwniczki. Ten wynalazek o długim rodowodzie, może być nie tylko spiżarnią, w której przechowujemy warzywa i owoce przez cały rok, ale również ciekawym elementem architektury ogrodowej. Może również z powodzeniem pełnić rolę piwniczki na wino.

Najtańszy urlop? Najlepiej pomiędzy majówką a wakacjami