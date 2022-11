Zima astronomiczna 2022. Kiedy pierwszy dzień zimy? Czym różni się astronomiczna zima od kalendarzowej? 16.11.22

Pierwszy dzień zimy 2022. Kiedy wypada?

Nowa pora roku potrwa aż trzy miesiące, czyli do 21 marca 2023 roku.

Mimo że obecnie w Polsce panuje piękna, złota jesień, to niektórzy już są myślami przy zimie, kiedy to biały śnieg pięknie pokrywa drzewa, nadając im magicznego wyglądu. Dzieci chcą już lepić bałwany i robić aniołki, a osoby lubiące sport czekają z kolei na otwarcie stoków, aby cieszyć się jazdą na nartach.

Astronomiczna zima 2022/2023. Czym różni się od kalendarzowej?

W 2022 roku początek astronomicznej zimy - tak jak rok wcześniej - wypada 21 grudnia. Rozpoczyna się ona w momencie przesilenia zimowego i trwa aż do momentu równonocy wiosennej. Słońce góruje wtedy w zwrotniku Koziorożca. Co ciekawe, wiele starożytnych kultur sądziło, że jest to najszczęśliwszy dzień w roku. Świętowano również "odradzanie się Słońca". Po przesileniu zimowym dzień zaczyna robić się dłuższy, a noc coraz krótsza.