Zima i ślizgawica nie odpuszcza. Pod Krakowem wypadki, kolizje, blokady dróg i zwisające sople Barbara Ciryt

W czwartek, 7 grudnia zima wciąż dawała się we znaki kierowcom, drogowcom. Sypiący śnieg sprawiał, że pługi odśnieżarki nie nadążały usuwać z jezdni Szczególnie niebezpiecznie było w powiecie myślenickim, gdzie doszło do dwóch wypadków w tym czołowego w Pcimiu i Myślenicach oraz do blokowania dróg przez tiry, które nie mogły pokonać nieodśnieżonych dróg w Harbutowicach. W powiecie krakowskim strażacy walczyli z soplami i kolizjami na drogach.