Zima pokazała zęby. Zaś ci, którzy wieszczyli wiosnę przeżywają bolesne rozczarowanie Grzegorz Tabasz

Obrońcy klimatu i ekolodzy powinni być zadowoleni, gdyż spora część ludzi zostawiła samochody w domu. Spadnie zużycie paliw kopalnych i emisja dwutlenku węgla. Co prawda trzeba więcej dorzucić do kotła centralnego ogrzewania, ale kto by się takimi drobiazgami przejmował.