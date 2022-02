Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie okiem naszego fotoreportera Andrzeja Banasia [NAJLEPSZE ZDJĘCIA] Andrzej Banaś

Zimowe igrzyska w Pekinie dobiegają końca. To był wyjątkowy czas dla sportowców z całego świata i dopingujących ich fanów. Na olimpijskich arenach doszło do wielu niezwykłych zdarzeń, czego świadkiem był nasz wysłannik do Chin Andrzej Banaś z Krakowa. Obejrzyjcie najlepsze zdjęcia fotoreportera Grupy Polska Press w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE