Zioła pod ręką. Bezczelny chwast czy skuteczne lekarstwo? Co potrafi wrotycz

Przykuwa uwagę ładnymi, intensywnie żółtymi kwiatami, nadającymi się do suchych bukietów, ale i mocnym zapachem. Gorzki, jakby apteczny, nieco kamforowy, i - jak się okazuje - nie bez powodu: odstrasza komary, pchły, muchy i kleszcze, ponieważ zawiera toksyny.

Toksyczny składnik wrotyczu to tujon, podejrzewany o działanie uszkadzające komórki układu nerwowego. Jak wiadomo, to co w małych dawkach leczy, w dużych może zaszkodzić.

Kiedyś napary z wrotyczu stosowano zewnętrznie w przypadku wszawicy, świerzbowca i nużeńca. Prócz tego, wrotycz stosuje się w przypadku owsików i glisty ludzkiej.

Ustalona bezpieczna ilość to ok. 250 ml naparu i odwaru stosowane 4 razy dziennie, czyli 3 łyżki suszonego ziela zalane 2 szklankami wrzącej wody. Napar można spożywać 2 razy dziennie przez 7 dni, a potem należy zrobić kilkutygodniową przerwę. W przypadku pasożytów zaleca się pić ciepły napar z wrotyczu na czczo.