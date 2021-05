Złodzieje ukradli pieniądze ze sklepu w Słomnikach. Poszukuje ich policja

NOWE Miastu grozi amnezja

To jest wszystko do odtworzenia - mówił Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski na temat dokumentów, które mogły ulec zniszczeniu w pożarze Archiwum Urzędu Miasta. Dziś na łamach „Dziennika Polskiego” pokazujemy, że słowa te prawdopodobnie nie są prawdą. Ale co ważniejsze, wiemy, że nie jest prawdą, jakoby w spalonym Archiwum ucierpiały jedynie „dokumenty bez znaczenia dla krakowian”.