Zlot samochodów historycznych w Kłaju. Było co podziwiać [ZDJĘCIA]

Na spotkanie, organizowane przez Regionalne Koło Historyczne „Zadora”, przyjechało prawie 40 właścicieli fiatów 126p oraz innych innych samochodów historycznych. Wydarzenie skusiło wiele osób. Pojazdy oglądali nie tylko mieszkańcy Kłaja i okolicy, ale także osoby spoza powiatu wielickiego.

Dodatkową atrakcją wydarzenia był mini targ staroci i rękodzieła, na którym wystawiono m.in. zegary, książki i bibeloty. Nie zabrakło możliwości skosztowania smakołyków przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kłaja. Zebrano pokaźny kosz plastikowych zakrętek – na wsparcie dla osób potrzebujących - które wrzucono do ogromnego serca znajdującego się w centrum Kłaja.

- Zlot samochodów historycznych poprzedził konkurs plastyczny „Spacer z historią w tle”, skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz zabawa terenowa, w której można było brać udział w miesiącu poprzedzającym imprezę. Zabawa polegała na odnalezieniu we wskazanych miejscach gminy odpowiedzi na dziewięć pytań. Niektóre zadania okazały się dość trudne, jednak wszyscy zmieścili się w granicach dopuszczalnego błędu. A podczas zlotu uczestnicy gry otrzymali pamiątkowe upominki promujące gminę Kłaj. Cieszy nas, że zabawa stała się zachętą do wycieczek po gminie i odkrywaniu miejsc związanych z naszą historią – podaje Regionalne Koło Historyczne „Zadora”.