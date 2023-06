Złota czwórka kajakarek nie zwalnia. Naja, Puławska, Kąkol i Putto wygrały Igrzyska Europejskie i szykują się na kwalifikacje olimpijskie

Polki nie dały szans rywalkom w IE w sprincie kajakowym

Trener "złotek" (rok temu zdobyły mistrzostwo świata i Europy) Tomasz Kryk przyznał, że finał był spokojny, rozegrany bardzo dobrze. - Po raz pierwszy w historii nic im nie powiedziałem na pomoście. Wierzę, że są na tyle dojrzałe, ja swoją robotę zrobiłem - mówi szkoleniowiec. - Z duża pokorą podchodziliśmy do zawodów, ale chcieliśmy sprawić wszystkim trochę frajdy. Po starcie było już 20 centymetrów przewagi dla nas, mamy najlepszy krok w trasie, wiosłujemy najniższą frekwencją. Jeżeli z tego płynie się z przodu, to zawsze można przyspieszyć.

Jedna z najbardziej utytułowanych polskich kajakarek, Karolina Naja, przyznała, że to był znakomity wyścig. - Płynęło się wyśmienicie, dla mnie było to bieg za darmo. Jeżeli finał jest wykonany w takim stylu, to mnie nie pierwszej dziurze (Naja siedzi na przodzie, kieruje osadą - przyp.) niewiele to kosztuje - mówiła. - Każdy medal jest bardzo ważny, okupiony ciężką pracą, inną historią. Mam ich tyle, ponieważ jestem najstarsza aktualnie w kadrze (śmiech). Bardzo się cieszę, że jestem częścią tej drużyny. Chcę, mogę, otrzymują wspaniałe wsparcie od mojej rodziny, od synka, który daje mi dużo energii. Myślę, że do Paryża dotrwamy.