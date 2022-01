Złotniki. Pożar budynku przylegającego do domu. Do gaszenia ognia wezwano sześć jednostek straży pożarnych Barbara Ciryt

W gminie Igołomia-Wawrzeńczyce w Złotnikach w piątek 7 stycznia 2022 roku doszło do pożaru budynku gospodarczego przylegającego do domu mieszkalnego. Było przed godz. 17, gdy na miejsce wezwano pierwsze jednostki straży pożarnych. Potem alarmowano kolejne. Do akcji gaśniczej zadysponowano łącznie sześć jednostek straży ochotniczych i zawodową z Krakowa.