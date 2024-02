ZŁOTY CHŁOPAK odc. 116. Seyran musi wyjechać. Ojciec nie ma dla niej litości. Streszczenie odcinka [13.02.24]

"Złoty chłopak" odc. 116. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 116. odcinek serialu "Złoty chłopak"?

116. odcinek serialu "Złoty chłopak" będzie można obejrzeć we wtorek 13 lutego. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 14:00. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 115. odcinka

Kazim jest wściekły, bo Seyran nie wróciła na noc do domu. Zamierza odesłać ją wraz z ciotką do Antep. Ferit postanawia zorganizować ucieczkę. Seyran nie wraca do domu na czas. Esme rzuca się na Kazima i go bije. Wybucha awantura.